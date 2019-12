Dota 2 | Valve demanda a organizadora de torneos por no pagar premios de hace más de 1 año

Valve, gracias a sus esports Dota 2 y Counter Strike: Global Offensive (CSGO) , se ha convertido en una de las empresas desarrolladoras que más dinero reparte en los torneos de esports que organiza.

Lo que no muchos saben es que Valve, por ellos mismos, no organizan los torneos si no que contratan a un organizador de torneos del país en donde se realiza la competición para que estos realicen el torneo con un poco de ayuda de Valve.

Hasta el momento, no habían tenido problemas, pero parece ser que esto cambió y es que se ha sabido que los creadores de Dota 2 están demandando a la organizadora de torneos GESC debido a que esta no ha pagado lo acordado a los diferentes talentos que trabajaron en las Minor que la GESC organizó en Indonesia y Tailandia.

En total la organizadora del torneo, GESC, debe un monto equivalente a 750 mil dólares, los cuales estaban destinados a jugadores, equipos, talentos y agencias.

Peruanos afectados

El equipo de Infamous Gaming clasificó en el 2018 al GESC: Indonesia Dota 2 Minor, en donde quedaron en cuarto lugar. Esto les otorgaba un premio de 35 mil dólares.

Lamentablemente, el equipo peruano de Dota 2 no ha recibido el pago del premio que les correspondía.

Por el momento se sabe que Valve ha decidido dejar de trabajar con la organizadora asiática y que la demanda ya está en proceso.

Doug Lombardi, representante de Valve declaró lo siguiente al medio Dot Esports.

“Nuestros tratos con los organizadores de los torneos incluyen el pago puntual a los participantes, sentimos que es vital para el éxito de estos eventos. Cuando el organizador falla con estos requerimientos, dejamos de trabajar con ellos”

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)