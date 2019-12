Bicampeón mundial de Dota 2 le responde a jugador de League of Legends que dijo que LoL es más exigente que Dota 2

Hace unos días Doublelift, jugador de League of Legends comentó que dicho juego era más exigente que Dota 2, lo que ocasionó la respuesta del bicampeón del mundial de Dota 2, N0tail.

La rivalidad entre League of Legends y Dota 2 es una de las más marcadas en el mundo de los esports, por lo que constantemente son comparados por sus comunidades en los objetivos que lograron y en su jugabilidad.

Una de estas opiniones marco tendencia en los últimos días, hablamos de los comentarios del jugador profesional conocido como Doublelift quien juega para Team Liquid. En tal ocasión, el jugador comentó durante una de sus transmisiones que League of Legends y citamos “Hay 0% de posibilidades que Dota sea más exigente mecánicamente que League of Legends”.

También tuvo otros comentarios indicando que la habilidad necesaria para jugar ambos juegos era muy distinta, y que Dota 2 se centraba más en un conocimiento profundo del juego más que en mecánicas complejas. Un detalle importante es que contó que jugó Dota por aproximadamente 8 años, pero nunca tuvo interés de volverse jugador profesional.

I too went into my first and only league games and shitstomped them 🌞🤷



Realtalk though,

If on average pro games have 4-5 kills in 30 minutes, what are the critical objectives?

Is it like a mega extended laning phase where it's all about last hits / harras?