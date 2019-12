Bicampeón de Dota 2 'N0tail' propone debate con jugadores de League of Legends

Las fiestas navideñas no detuvieron la rivalidad entre Dota 2 y League of Legends, hace unos días el jugador profesional de League of Legends conocido como 'Doublelift' comentó sobre la diferencia de dificultad entre ambos juegos.

An idea:@Ceb_dota and I meet up with two achieved and well spoken LoL players, discuss the pros and cons of each our respective scenes.



Follow-up that with an in depth discussion on our games differences.



Obviously both games are great, curious to which aspects are harder💯✌️