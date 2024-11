Free Fire: Te enseñamos los mejores 3 HACKS para que Garena nunca banee tu cuenta

A continuación, te vamos a mostrar algunos hacks legales con los cuales Garena no baneará tu cuenta . No tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros, ni gastar dinero por esto.

Aquí no tendrás que recurrir a programas terceros, pero lo real es que sí te daría mucha ventaja durante una partida , ya que no harás uso de tantos botones, además que es casi indetectable.

Texturas es utilizar cualquier tipo de ropa, pero en la pantalla aparece una que, en realidad, no tienes. Estas, por lo general, no son creadas por Garena, ya que estas suele reciclar y reutilizar. ¿Qué haces con esto? que los demás no se darán cuenta de esto, porque las texturas solo las verás tú y, de momento, no es baneable.