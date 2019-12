Los deportistas de Dota 2 ganaron más dinero que los de League of Legends durante el 2019

El 2019 está por terminar y muchos han sido los torneos de esports que se han realizado a lo largo de este año. Sumado a esto, grande ha sido la cantidad de premios que se han repartido entre todos los torneos de esports que se jugaron.

Estos son los 10 jugadores de esports que más dinero han ganado a lo largo del año 2019 gracias a los premios de los torneos jugados.

10. Shane “EpikWhale" Cotton – 1.2 Millones

Jugador de Fortnite, que pertenece al equipo norteamericano de NRG esports. Esta gran cantidad de premios, la consiguió después de quedar en el puesto 12 durante el mundial de Fortnite, en la competencia de Dúos, y en tercer lugar en la de Solo.

9. Emil “Nyhrox” Bergquist – 1.5 Millones

Jugador noruego de Fortnite que pertenece a la escuadra de Cooler esports. Ocupó el primer puesto en el Mundial de Fortnite, en la categoría duos. El hizo dúo con el puesto 8 de este top, Aqua.

8. David “Aqua” Wang – 1.7 Millones

Junto con su compañero de equipo Nyhrox, consiguió el primer puesto en el Mundial de Fortnite, en la categoría dúos. La razón por la que está un puesto más arriba que Nyhrox, es que Aqua participó también en la categoría en solitario, en donde quedó en el puesto 94.

7. Harrison “psalm” Chang – 1.8 Millones

Jugador norteamericano que pertenece a la escuadra de Counter Logic Gaming. Participó en el Mundial de Fortnite, en donde consiguió el segundo puesto por detrás del sexto puesto de esta lista.

6. Kyle “Bugha” Giersdorf – 3 Millones

Campeón del mundial de Fortnite en la categoría en solitario. Con tan solo 16 años, Bugha se convirtió en uno de los deportistas de esports mejor pagados, no solo del año, si no de la historia.

5-1. OG – 3.1 Millones

Los primeros 5 puestos de este top pertenecen a un solo equipo. OG, equipo campeón del mundial de Dota 2, que se convirtió en el torneo de esports que más dinero en premios otorgó en toda la historia.

Los 5 jugadores de OG se hicieron con un premio mayor a los 3 millones de dólares.

Sin duda, lo más resaltante es que Fortnite y Dota 2 hayan sido los esports que mayor cantidad de dinero han repartido durante todo el año a través de sus torneos. Por su parte, League of Legends a pesar de ser el esport más popular actualmente, sus deportistas no aparecen en la lista. Esto se debe a que League of Legends no entrega gran cantidad de premios a través de sus torneos, ya que los jugadores perciben un sueldo por jugar y estos viven de este, más que del premio de los torneos.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)