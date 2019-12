Esports | Estos son los 5 deportistas más influyentes de la década

La década está por terminar y muchos han sido los jugadores de esports que han estado en boca de todos durante todos estos largos 10 años.

Dota 2, Counter Strike, League of Legends y muchos otros esports son los que han estado en boca de todos y en la siguiente nota, repasaremos a los 5 deportistas de esports más importantes e influyentes de esta década que está por terminar.

5. Danil “Dendi” Ishutin

Ganador del primer torneo mundial de Dota 2, conocido como The International, Dendi se hizo conocido gracias a su gran carisma y habilidad al momento de jugar.

Empezó su carrera en Natus Vincere, y se mantuvo ahí hasta mediados de este año que anunció su separación de la escuadra ucraniana.

A pesar de que en los últimos años no ha tenido la misma relevancia ni importancia que en sus primeros años, su legado dentro del mundo del Dota 2 nunca será olvidada. Además, para muchos sigue siendo considerado como uno de los mejores jugadores de Dota 2 de la historia y es la primera persona que se les viene a la mente a muchos cuando se menciona Dota 2.

4. Christopher “Get_RiGhT” Alesund

El primer jugador de Counter Strike en entrar a esta lista. Get_RiGhT consiguió coronorase como el mejor jugador de Counter Strike en los años 2013 y 2013.

El ex jugador de Ninjas in Pyjamas es una de las figuras más conocidas de Counter Strike en Europa y cuenta con un gran número de galardones que lo aseguran como uno de los mejores jugadores de este FPS en la historia.

3. Marcelo “coldzera” David

En Perú, el Counter Strike no es uno de los esports más famosos. A pesar de eso, muchas organizaciones peruanas han empezado su camino dentro de este famosos FPS de Valve.

Por su parte, la región sudamericana tiene grandes jugadores de Counter Strike, siendo uno de los más representativos el brasilero Coldzera, que actualmente juega en el equipo de Faze Clan y que ha sido reconocido en dos ocasiones como el mejor jugador del año. Esto fue en el 2016 y 2017.

2. Lee “Faker” Sang-hyeok

Así como en Dota 2, cuando se nos pregunta por un jugador el primero que se nos viene a la cabeza en muchos casos es Dendi, en el caso de League of Legends, a muchos les sucede lo mismo con Faker.

Siendo el único jugador de League of Legends que ha logrado conquistar 3 mundiales de League of Legends, es una de las figuras más icónicas de este esport y el que para muchos representa el League of Legends.

Este año estuvo muy cerca de conseguir su cuarto Worlds pero no lo logró. A pesar de todo, el jugador koreano no tiene planeado un retiro cercano y parece que buscará seguir haciendo historia en el mundo competitivo de League of Legends.

1. Johan “N0tail” Sundstein

El capitán del único equipo de Dota 2 que ha conseguido 2 The International en toda la historia no podía ausentarse en esta lista.

El empezó su carrera profesional en 2012 y desde el principio resaltó, aunque su mayor auge sería cuando fundó su propio equipo OG, con el que ganó 4 Majors de forma consecutiva y luego conseguiría dos veces seguidas el Mundial de Dota 2.

Siendo una de las figuras más influyentes en los esports actualmente, y siendo el jugador que mayor cantidad de ingresos obtiene gracias a los esports. N0tail es, sin duda alguna, el jugador más importante de los esports a nivel mundial.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)