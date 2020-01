Copa América de Free Fire | Loud, equipo de Brasil, se corona campeón continental

Después de más de 5 horas de uno de los mejores torneos que ha visto el continente, ya tenemos al primer campeón de la Copa América de Free Fire que se llevó a cabo en México.

Fueron 12 equipos, de 4 subregiones diferentes, los clasificados a la Copa América de Free Fire que se llevó a cabo en Ciudad de México. El equipo de Corinthians, llegaba como el gran favorito después de hacerse con el campeonato mundial.

A pesar de esto, el equipo de Brasil no pudo hacer respetar su poderío y a pesar de tener muy buenas partidas, terminó quedando fuera del top 3 de la tabla. Serían sus compatriotas de Loud, los que terminaría mejor posicionados en la tabla y se coronarían como los campeones continentales de Free Fire.

Esto no es todo, y es que a pesar de que empezaron bastante flojos en las primeras rondas, Naguara esports después de conseguir 16 kills en el último mapa se quedó con el segundo puesto.

De esta forma, los premios se repartieron de la siguiente forma:

1er puesto: $15.000 - Loud

2do puesto: $7.500 - Naguara esports

3er puesto: $5.000 – Infinity esports

4to puesto: $3.500 - Corinthians

5to puesto: $1000 - Artic Gaming

6to puesto: $1000 - Tophard Esports

Loud se mostró como el equipo más consistente durante todo el torneo, fue el único equipo que logró conseguir la victoria en dos mapas y desde que acabó el segundo mapa siempre estuvo primero en la tabla.

Si deseas ver cómo evolucionó la tabla durante todo el torneo, te recomendamos ver la siguiente nota. Además, en el último juego, decidieron jugar de una manera mucho más pasiva en donde priorizaron esconderse en vez de jugar de forma agresiva. Si bien esto les costó no ganar el mapa, esto les sirvió para conseguir un buen puntaje en el posicionamiento y conseguir el campeonato.

Debemos recordar que Yoel Ne, de Naguara Team se consagró como el jugador que mayor cantidad de kills consiguió y se quedó con un premio de 2 mil dólares.

Actualmente, Brasil no solo es el equipo más fuerte de América, si no que es el equipo más poderoso a nivel mundial pues no debemos olvidar que Corinthians fue el campeón mundial de Free Fire.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!