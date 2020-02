Leyenda del Counter Strike, Zeus, declara que Dota 2 es más difícil que LoL y CSGO

Hace unas semanas tuvimos una discusión iniciada por Doublelift, jugador de League of Legends, indicando que Dota 2 no tenía mecánicas difíciles. Luego, se unieron los bicampeones de Dota 2 a opinar sobre este eterno conflicto, ahora Zeus habla al respecto.

Zeus sobre el esport más difícil de jugar



Zeus con el trofeo de PGL Major Krakow 2017. | Foto: PGL

El pasado viernes 31 de enero, el antiguo capitán de los equipos de CSGO de Navi y Gambit hizo un AMA (Ask me anything, pregúntame lo que sea) para promocionar su nuevo libro autobiográfico 'Against All Odds: The Way to Victory'.

Él pudo responder muchas preguntas relacionadas a Counter Strike, la escena de los esports en general y más. Entre todas las preguntas, una de ella llamó la atención ya que consultaba lo siguiente:

"¿Tú piensas que volverse profesional en Counter Strike es el esport más difícil o crees que otros juegos como Overwatch, League of Legends, Dota, Hearhstone son más difíciles para convertirse en un jugador nivel alto?"

Zeus respondió así:

"Siempre encontré a Dota y League of Legends muy locos en cuanto a habilidades. Probablemente por los juegos que conozco, Dota es el más difícil en mi punto de vista. ¡Demasiadas cosas por seguir!"

En Dota 2 se deben tomar muchas cosas en cuenta como el tiempo de las runas, el ciclo de día y noche, las zonas elevadas del juego para obtener ventaja, los tipos de objetos y los tiempos de habilidades e items. Ahora último los tiempos de los "Outpost".

Zeus, campeón de CSGO que pasa al retiro

El jugador ucraniano fue parte de los inicios de Natus Vincere en la versión de Counter Strike 1.6. Posteriormente, en CSGO fue buscando equipo hasta que entró a la organización Gambit.

Con ellos pudo ganar su primer título mundial (Major es el torneo más importante de Valve en CSGO) en PGL Major Krakow 2017. En aquel torneo jugaron al máximo nivel y Zeus con casi 30 años de edad igual pudo dar su máximo nivel contra los equipos más fuertes del momento.

Ahora ha escrito su libro autobiográfico en inglés llamado 'Against All Odds: The Way to Victory', donde relata sus experiencias en el mundo de los esports, su vida en Counter Strike y más detalles de su carrera.

