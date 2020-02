G2 Esports, subcampeón mundial de League of Legends, se interesa en Dota 2

Una de las organizaciones más poderosas de esports en el mundo es G2 Esports, pues ellos han ganado el el torneo MSI Invitational 2019 de League of Legends, diferentes torneos importantes de Counter Strike: Global Offensive y el Six Major Paris 2018 con Rainbow Six Siege.

La organización tiene como dueño a Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago, exjugador de League of Legends, proveniente de España. Él se unió al debate sobre Dota 2 y League of Legends donde el bicampeón mundial Ceb le respondió.

Esta vez, mediante su cuenta de Twitter, G2 Esports mencionó otra vez a Dota 2, pero no para compararlo con su competencia. Los CM (community manager) de G2 y Rainbow Six Siege protagonizaron un divertido momento.

G2 Esports: Hey.

Rainbow Six Siege: Hey.

G2 Esports: ¿Quieres jugar algunos juegos?

Rainbow Six Siege: Aquí solo hay un juego, G2.

G2 Esports: Cierto nosotros estamos jugando Dota 2 ahora

Rainbow Six Siege: Nosotros lo hemos notado. Es por eso que tienen que conseguir esa invitación directa.



CMs de Twitter conversaron y mencionaron a Dota 2. | Foto: Twitter

Ante tal brutal respuesta, el equipo "Team Empire" puso un gif riéndose. G2 Esports tiene su equipo de Rainbow Six Siege, quienes quedaron segundos en el último Major contra Team Empre.

A los instantes, G2 Esports le respondió a Rainbow Six Siege con este mensaje a su conjunto de R6 Siege:

"Querido equipo de Rainbow Six,

Sabemos que son un grupo dedicado y cuando trabajas duro en algo, te conviertes en el mejor de eso.

Por lo tanto, te recomendamos encarecidamente que juegues más Dota. Tal vez entonces realmente califiques para un torneo.

Sinceramente,

Gestión"



G2 Esports dándoles un comunicado a su equipo de R6. | Foto: Twitter / G2 Esports

En este comentario también respondió el equipo Team Secret con "un poco salvaje para no estar mintiendo". Este jocoso momento por parte de G2 Esports, nos puede mostrar que algunos de sus jugadores de R6 Siege les gusta jugar Dota 2 o puede ser un indicio que muy pronto anunciarán alguna escuadra de este MOBA.

