StarLadder Minor | MoOz jugará hoy contra equipo ruso forZe, hora y fechas del torneo

Este mes de marzo los fanáticos de Dota 2 tenemos muchas partidas de alto nivel por mirar. Empezaremos la semana con el torneo StarLadder Minor S3, donde participará el jugador peruano MoOz bajo el equipo de Norteamérica, Business Associates, que clasificó en su región al vencer al equipo Fighting Pandas.

La semana pasada se anunciaron los grupos del torneo, MoOz estará en el grupo A que está conformado por los equipos forZe (Rusia), Aster (China) y Boom (Indonesia). Veamos más detalles del torneo a continuación:

Mañana debuta el grupo de MoOz y estos son los horarios de los encuentros en hora Perú. Todas las partidas de fase de grupos son al Mejor de 3:

Grupo A

03:00 a. m. | Business Associates vs forZe | BO3

03:00 a. m. | Aster vs BOOM | BO3

Grupo B

06:00 a. m. | Alliance vs NoPing | BO3

06:00 a. m. | Gambit vs CR4ZY | BO3

Grupo A

09:00 a. m. | Partida de ganadores

Grupo B

12:00 p. m. | Partida de ganadores

🗓 We are ready to announce the schedule for the LAN finals of the #StarLadder ImbaTV #Dota2 Minor! On March 5, 6, and 7 the matches will start at 09:00 CET and on March 8 — at 13:00 CET.



Follow the link below to find the full schedule 👉 https://t.co/p30C7t176C#KyivMinor pic.twitter.com/hg2CNO1PZr