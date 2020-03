[Galería] Hearthstone Año del Fénix: Nuevas cartas y todo sobre la nueva temporada

En un año particularmente cargado de propuestas para la escena de juegos de cartas coleccionables, Blizzard Entertainment tira la casa por la ventana y nos lanza importantes y revolucionarios cambios para uno de sus juegos estrella, Hearthstone, en la nueva temporada llamada Año del Fénix.

Año del Fénix

Como es costumbre, Hearthstone nombra a su temporada con un animal legendario y esta vez no es la excepción. El año del Fénix trae consigo numerosos cambios en el juego, más modos, nuevas expansiones y mejoras, que detallamos a continuación:

- Nueva clase y nuevo héroe: le damos la bienvenida a la primera nueva clase en Hearthstone, el Cazador de Demonios, con su primer héroe (como no podía ser de otra forma) Illidan Tempestira.

- Nueva palabra clave: "Outcast" es la nueva mecánica en la que la distribución física de las cartas en tu mano dispararán efectos y acciones (¡ya lo probamos y es sumamente original y genial!)

- No a las cartas duplicadas: El juego ahora garantiza que en los sobres no tocarán cartas duplicadas de ninguna rareza. Anteriormente, esto solo aplicaba con las legendarias pero con la llegada del Año del Fénix, podrás completar tu colección de manera mucho mas rápida y fácil. No te tocarán más cartas duplicadas de las que puedas usar en un mazo, asi se trate de cartas comunes.

- Mejoras en el matchmaking: Se ha mejorado el sistema de clasificación y el retador al que te enfrentes será totalmente acorde a tu nivel.

- Mejoras en la clasificación: Dejamos atrás los niveles numéricos y abrazamos un sistema de clasificación mas tradicional (los clásicos Bronce, Plata, Oro, etc, etc)

- Update en la clase Sacerdote: Seis cartas básicas y clásicas de Priest, serán reemplazadas con algunos ajustes de balance. Esto es algo que esta clase necesitaba con urgencia.

- Beneficios para jugadores nuevos y jugadores que vuelven: Los nuevos jugadores de Hearthstone y los que regresen a la taberna tras cuatro meses de inactividad, recibirán un mazo competitivo gratuito de la clase que elijan.

- El Año del Cuervo para Wild: El Bosque Embrujado, Proyecto K-Bum, y Reto de Rastakhan le dicen adiós al modo Standard. Los paquetes de estas expansiones seguirán a la venta en la tienda Blizzard.

- Prologo para introducir la nueva clase: el 2 de abril estará disponible la aventura gratuita que introducirá la nueva clase Cazador de Demonios. Esta contará con 4 misiones y tendrá como recompensa un mazo de esta clase.

- Mas novedades: mejoras para el modo Battlefields, eventos, aventuras gratuitas y mucho más.

El primer adelanto del Año del Fénix llega hoy mismo con la carta de Kael'thas totalmente gratis.

NOTA: Para ver todas las cartas haz click en la flecha de la derecha que se encuentra en la portada.

