Apex Legends: seguirá organizando ciertos torneos ante coronavirus

Respawn Entertainment anunció que seguirán llevando a cabo los torneos online de la Apex Legends Global Series (ALGS) del 21 al 23 de marzo y del 4 al 6 de abril, luego del aplazamiento del Evento GLL Paris Premier debido al brote de COVID-19.

La semana pasada, Electronic Arts anunció que suspenderá todos los eventos en vivo en su biblioteca de juegos hasta nuevo aviso. Al respecto, Respawn anunció que estarán ajustando las recompensas para torneos online.

La Apex Legends Global Series estaba programada para presentar diez torneos online, cuatro campeonatos Majors y ocho eventos Premier hasta el año 2021. Los eventos Premier y los eventos Major tenian premios que van desde $ 100,000 USD hasta más del $ 1,000,000 USD.

Los torneos online no tienen un prizepool, sin embargo, se establecieron para ofrecer recompensas que incluian costos de viaje pagados y slots asegurados para eventos Premier. Los jugadores ya no competirán para calificar para el GLL Paris Premier Event a través del torneo online, debido a los retrasos antes mencionados.

En cambio, los torneos online tendrán jugadores que compiten solo por puntos ALGS, que se utilizan para determinar sus posiciones y la cantidad de slots abiertos en los torneos Majors.

We'll be making additional changes to the ALGS due to COVID-19, including:



🔹Premier Event #1 is postponed

🔹In Online Tournament #2, players are now competing for points only

🔹Online Tournament #3 registration opens 10:00 AM PDT on March 24



More info: https://t.co/fKE7dtsSdW