Counter Strike: estos son los primeros clasificados a la segunda ronda de la ESL Pro League Season XI

La ESL Pro League Season 11 se viene llevando a cabo desde hace unos cuantos días y nos ha dejado enfrentamientos bastante interesantes. Eso no es todo. Y es que, además, ya estamos cerca de la conclusión de la primera etapa. En donde los 18 equipos de Europa fueron divididos en 3 grupos y que definirían los equipos que seguirán en carrera por el gran premio.

Resulta que los Grupos A y B ya han terminado y Navi y Astralis se han convertido en los primeros clasificados a la siguiente etapa.

Por otro lado, GODSENT, Team Spirit y Ence, por el Grupo A y Complexity, North y Big, por el Grupo B, se convirtieron en los primeros equipos en abandonar este torneo.

Group A of #ESLProLeague season 11 has come to a close. Congratulations to @astralisgg , @NiPGaming & @TeamVitality for advancing further! 🎉 pic.twitter.com/rTiJLWyPvt

That's all for #ESLProLeague group B!



Congratulations to @natusvincere, @FNATIC & @forzegg for advancing to the second stage! 🎉 pic.twitter.com/cErhcJgNuk