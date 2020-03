Cancelan el Mundial de Pokémon debido al Coronavirus

La llegada del Covid 19, mejor conocido como Coronavirus, generó que muchos torneos de esports tuvieran que ser cancelados ya que se estaba buscando evitar que existiera un mayor número de contagiados.

A pesar de esto, hubo un evento que no se decidió cancelar con la esperanza de que esta pandemia terminara antes de que se realizara.

Estamos hablando del Mundial de Pokemon que se llevaría a cabo en Londres a partir del día 14 de agosto. Este, al igual que Torneo Internacional que se llevaría en Estados Unidos a partir del 26 de junio, no habían sido cancelados hasta el momento.

Lamentablemente, a través de un comunicado compartido en el Twitter oficial de Pokemon Company, se anunció que estos dos torneos han sido cancelados.

De esta forma, se da por cancelado todo el circuito competitivo de Pokemon pues, semanas atrás, se habían cancelado otros torneos regionales del juego de Nintendo.

Por otro lado, se anunció que, los puntos ganados durante esta temporada, serán trasladados para el 2021. Además, se ha confirmado que el torneo mundial del próximo año se llevará en Londres.

