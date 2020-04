League of Legends: Pentakill lanzará un nuevo álbum de la mano de Riot

Los fanáticos de League of Legends y de la música metal estarán felices de escuchar que aparentemente se está preparando un nuevo álbum de Pentakill, según un tweet ahora eliminado sobre el supuesto álbum.

El músico llamado Tre Watson compartió un tweet a principios de semana que incluía un anuncio sobre trabajar con Riot Games en "Pentakill 3" e incluso recibió una respuesta de una de las cuentas de Twitter de Riot que le dio la bienvenida al equipo.

El tweet inicial de Watson ahora se ha eliminado, pero no antes de que la gente lo notara y pudiera capturarlo para preservarlo en línea. Los Redditors y otros miembros de la comunidad de LoL vieron el tweet de Watson cuando se compartió a principios de semana.

Un hilo dentro del subreddit de LoL catalogó el tweet inicial, una captura de pantalla del anuncio y una respuesta de Riot Games Careers en Twitter. El tweet capturado de pantalla se puede ver a continuación a pesar de que se eliminó, pero la respuesta de Riot Games Careers sigue en la cuenta.

Welcome to the team!