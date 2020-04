Artifact: Valve pide ayuda a los jugadores para mejorar el juego y presenta nuevos cambios del juego

Artifact, el juego de cartas de Valve, que podríamos considerar uno de los pocos fracasos de la empresa, anunció hace poco su regreso en un proyecto que por el momento se conoce como Artifact 2.

Si bien aún no tenemos muchos detalles sobre esta reinvención del juego de cartas. Valve, de a pocos, ha ido soltando nueva información sobre este juego que promete volver con fuerza en los próximos meses.

A través de Twitter, se compartió un comunicado del Blog oficial de Artifact donde anunciaban que estarían escuchando todos los consejos que la comunidad que jugó el juego de cartas desea brindar.

Artifact -- Things To Look Forward To. https://t.co/IFI5uUshPn #Artifact pic.twitter.com/ZcojKwExeR