Dota 2: conoce a todos los jugadores contra los que K1 buscará ganar el Mercedes Benz

Los torneos de la ESL One han llegado a su fin. Después de la victoria de Virtus Pro por 3-2 a en la final de Europa & CIS. Ya conocemos a los campeones de las 5 regiones participantes:

SA: Beastcoast

NA: Evil Geniuses

China: RNG

SEA: Fnatic

Europa & CIS: Virtus Pro

Eso no es todo, y es que ESL ya anunció de manera oficial los 5 jugadores que lucharán por ganarse el gran premio de MVP y hacerse con un Mercedes Benz del año.

Repasemos a los 5 jugadores de cada región.

Sudamérica

Por Sudamérica, tenemos a un representante peruano. Se trata de Héctor “K1” Rodríguez quien se ganó esta nominación después de sus grandes partidas con Beastcoast.

Our #MBmvp Contender for South America is none other than K1 Hector!



Do you think he deserves a @MercedesBenz? Vote down below for your MVP! #RiseOn #ESLOne pic.twitter.com/KfF4W3RpCn — ESL Dota2 (@ESLDota2) April 20, 2020

Norteamérica

Artour “Arteezy” Babaev fue el nominado por parte de esta región. Sin duda, el carry de Evil Geniuses fue determinante para que se hicieran con el campeonato.

China

Du “Monet” Peng fue una de las sorpresas de este torneo pues, junto a su equipo, eliminó a grandes potencias del Dota 2 de China como PSG.LGD y Vici Gaming.

Monet será el representante del campeón y de la región.

Next up: our #MBmvp Contender for China!

Monet from @RNGRoyal played superbly in the China League. Will he receive a brand new @MercedesBenz?



Vote down below! #RiseOn #ESLOne pic.twitter.com/XvlkhmlG2p — ESL Dota2 (@ESLDota2) April 20, 2020

SEA

Djardel Jicko “DJ” Mampusti es el único support en ser nominado al MVP. Sus grandes actuaciones junto a Fnatic, le valieron esta nominación.

Europa & CIS

Por último, el campeón de Europa & CIS también tiene su representante. Se trata de Vladimir “NoOne” Minenko que fue uno de los pilares para que Virtus Pro vuelva a imponer el respeto al que nos tenía acostumbrados en años anteriores.

¿Cómo votar por K1?

Votar por nuestro jugador favorito, que suponemos que para muchos será el representante peruano, es bastante sencillo.

Lo único que tenemos que hacer es hacer click en el siguiente tweet. Esto nos dejará mandarle un mensaje a ESL.

Desde este punto, solo tendremos que hacer click en los siguientes lugares:

#MBmvp Voting

Después hacemos click en el botón del equipo que queremos elegir. En este caso Beastcoast. Y luego elegimos a K1.

Cuando nuestra votación termine, nos saldrá un mensaje como este.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!