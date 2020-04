Scofield hacia Timado: "Yo se que es fuerte y va a seguir nomás, va a lucharla"

Hace unos días les compartimos las molestias de Timado sobre su bajo progreso en el Dota 2 competitivo. El sábado 25 de abril, Scofield pudo hablar sobre el tema y compartir algunos tips al hard carry de EgoBoys que ahora la está pasando muy mal.

Scofield intentó reanimarlo con palabras de aliento y apoyo, pues es una de sus cualidades al ser el primer jugador peruano en llegar a los 10 000 de MMR. Para sorpresa de muchos, Timado se hizo presente a través de una llamada por Discord.

Scofield habla sobre el mal momento de Timado

Scofield no decidió apuntar los puntos negativos de Timado en su carrera cuando fue consultado por un espectador. Todo lo contrario, decidió darle unos consejos sobre cómo sobrellevar esta situación cuando las cosas te salen mal en este rubro tan competitivo.

Scofield: "No sabe qué hacer porque ‘supuestamente’ está maldito (...). Le diría a Timado que lo siga (intentando) nomás, no se acaba la vida. Es un juego de mi**** nada más, si llegas a ganar mucho no pasa nada o si llegas a ganar poco no pasa nada, no tiene nada que ver eso. No tienes que presionarte con eso.

Yo se que es fuerte y va a seguir nomás, va a lucharla sino se ha acabado porque Timado es chibolo todavía (...). Le estoy diciendo a Timado para narrar una partida juntos y reanimarlo, para eso estoy yo para ayudarle."

Luego, Timado entra al canal de Discord de Scofield donde conversan un rato hablando sobre el Ranked y sobre diferentes aspectos del Dota 2. Scofield le dice que antes era diferente y comparado al Timado actual ha cambiado mucho para bien, mientras que él se ha vuelto un poco perverso en sus partidas.

Timado le muestra mucho respeto a Scofield por los logros que ha logrado últimamente "El Soli" con su equipo y ahora personalmente en su Ranked. Ambos se han puesto a revisar algunas partidas profesionales en vivo a través de sus canales compartiendo su conocimiento con sus fans.

El "Soli" nos muestra un gesto de compañerismo dotero, mucho más allá de ser rivales dentro de las competencias existe fraternidad entre jugadores que les apasiona este esport llamado Dota 2. ¿Tu también aplicas este gesto con otros jugadores de Dota 2?

