Dota 2: Timado, tras no clasificar a ninguna Major en dos años, "Yo debo ser el problema"

Enzo “Timado” Gianolli, es uno de los jugadores peruanos de Dota 2 más conocidos no solo a nivel nacional. Si no también a nivel internacional. Y es que, una parte de su carrera, la jugó en algunos equipos de Estados Unidos hasta que decidió venir al Perú a probar suerte en diferentes equipos nacionales de Dota 2.

A pesar de que al principio le fue bastante bien, con Infamous Gaming clasificó a algunas Majors y Minors, incluso logró llegar a The International 2017. La verdad es que, los últimos años de su carrera, no ha tenido los resultados esperados y él mismo lo sabe.

Hace unos días, el jugador de Egoboys declaró lo siguiente en un stream de su canal de Facebook.

“Me frustra mucho tener malos compañeros. No sé para qué juego Dota. Hay días que en verdad no se para que juego. Tengo que lidiar con la gente cag… partidas, fedeando rankeds, quitándome rol, tecleando. Y digo bueno no importa. Al final todo es entrenamiento. Juego una oficial nos meten la p… cambio de jugador no pasa nada, cambio de equipo sigue la mismo mie…, juego con los mismos hue… 4 meses la misma basura. Siempre es la misma mier… y yo soy el factor común en todas esas ecuaciones. Entonces yo debo ser el problema.”