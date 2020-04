Dota 2: IceIceIce aún no recibe el trofeo del torneo 1vs1 de The International 2013

Los torneos de The International siempre nos presentan nuevos e interesantes mini eventos. Uno que realizó durante los primeros años y que se fue dejando a medida que más equipos clasificaban a The International. Era el torneo de 1 vs 1 mid.

Un torneo que siempre nos regaló grandes emociones y que todos recordamos por los enfrentamientos entre los mejores jugadores del evento.

A pesar de esto, hace unos días nos enteramos de un hecho bastante curioso. Resulta que, Daryl Koh "iceiceice" Pei Xiang que en esa época jugaba en el equipo de Team Zenith, no ha recibido aún su trofeo por salir campeón del torneo 1 vs 1. En donde venció a Mushi en la final.

Esto lo descubrimos gracias a un stream en donde declaró lo siguiente:

“Estoy bastante seguro de que lo tiraron a la basura. Les dije que me lo enviaran, pero no apareció. Supongo que se fue. Traté de preguntarle a algunas personas de Valve al respecto, nada. Todavía lo quiero. Sería bueno obtener el trofeo, ¿sabes?"

Así es, han pasado ya siete años desde que IceIceIce ganó ese trofeo y aún no ha podido tenerlo en sus manos. Sin duda, es un hecho triste pero bastante curioso y hasta divertido a la vez.

¿Cómo consiguió el trofeo?

Hagamos un pequeño repaso de este torneo en el que IceIceIce salió campeón.

Los jugadores que participaron fueron los siguientes:

Dendi – Natus Vincere

FATA- - mousesports

Mushi – Team Orange

Xiao8- LGD

S4 – Alliance

IceIceIce – Team Zenith

Ferrari_430 – Invictus Gaming

Mu – Tongfu

En primera ronda, IceIceIce se tuvo que enfrentar al jugador del equipo que ese año saldría campeón S4. Fue un duelo muy parejo en el que finalmente IceIceIce se impondría 2-1 con Shadow Fiend.

En la semifinal se enfrentó a Ferrari_430 que había vencido a Mu. El enfrentamiento no fue muy complicado y terminó 2-0 a su favor.

En la final venció a Mushi que venía de derrotar a Xiao8 en primera ronda y a Dendi en semifinales. El enfrentamiento terminó 2-0 a favor de IceIceIce después de ganarle con Timbersaw.

