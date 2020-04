Dota 2: con motivo de su retiro, repasemos las mejores jugadas de Universe

El día de hoy una noticia sorprendió a todos los fanáticos del Dota 2. Saahil "Universe" Arora, uno de los jugadores de Dota 2 más queridos en la historia de este esports, anunció su retiro después de no poder encontrar equipo para jugar de manera profesional.

Universe ha logrado múltiples reconocimientos en su historia como jugador profesional y ha sido el protagonista de algunas de las jugadas más gritadas y recordadas dentro de este esport.

En la siguiente nota, repasemos las mejores jugadas de este mítico jugador que hoy anunció su retiro.

Evil Geniuses vs Vici Gaming - The International 4

Empecemos con una jugada bastante longeva. Universe suele jugar con muchos héroes, pero cuando decidió jugar Faceless Void de off sorprendió a muchos. A pesar de eso, cerró la boca de todos los que dudaban cuando demostró que su habilidad con este héroe es de otro planeta.

Universe y el Echo Slam de los 6 Millones

Universe lo vuelve a hacer y esta vez protagoniza quizá la jugada más recordada de un The International.

CDEC vs Evil Geniuses, final de The International y Universe hizo esta genialidad que le dio su primer The International a Evil Geniuses.

Lakad Matatag Normalin Normalin

Esta jugada es mucho más reciente y es en un enfrentamiento entre Fnatic y Team Secret.

Un enfrentamiento bastante parejo en el que Universe sacó a relucir toda su experiencia demostrando cabeza fría en uno de los momentos en los que el juego más lo requería.

Universe y su Dark Seer

Si Universe tiene un héroe que lo caracteriza, es su Dark Seer. En la siguiente jugada, su héroe fue vital para que Evil Geniuses pudiera detener el ataque de los chicos de Alliance.

Sin duda, el retiro de Universe es uno muy sorpresivo y se suma al retiro de PPD que hace unos días también decidido dejar el Dota 2 competitivo. Parece ser que, las viejas leyendas de Dota 2, le están dejando el camino a los nuevos jugadores.

