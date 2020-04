Dota 2: Universe se retira del competitivo tras 10 años de carrera

El mundo de Dota 2 está recibiendo muchas noticias tristes en esta época de cuarentena, pues hoy Universe anunció su retiro del competitivo. Hace unos días también PPD hizo oficial su retiro de las competiciones, ambos jugadores formaron parte del equipo Evil Geniuses campeón The International 2015.

Saahil "Universe" Arora con 30 años de edad y de nacionalidad estadounidense. Estuvo jugando hasta hace unos días en el equipo de Ninjas in Pyjamas y empezó su carrera en Dota 2 con el primer The International en el año 2011, cuando se presentó por primera vez en el evento Gamescom de Alemania.

Universe se retira del Dota 2 competitivo

Esto dijo Saahil a través de su cuenta de Twitter "@UniverseDota":

"Retiro

He decidido retirarme como jugador del Dota 2 competitivo. Cada vez que hago algo en la vida tiendo a ser un tipo de persona en todo o nada y con dota no fue diferente. Por los últimos 10 años he dado todo a este juego/competencias y fue una experiencia increíble. Ahora ha llegado el momento de perseguir otros intereses y descubrir que viene después. Gracias a mis fanáticos y excompañeros de equipo por los recuerdos increíbles que nunca olvidaré."



Foto: Twitter UniverseDota

Durante su camino en Dota 2 por estos 10 años ha podido formar parte de diferentes equipos, participó en casi todos los The International que se han jugado hasta la fecha y ha salido campeón de The International 2015 bajo la escuadra de Evil Geniuses que representó la región de Norteamérica.

Una de las jugadas más recordadas de Universe

Universe ha destacado por su rol de offlaner y una de las jugadas más épicas y recordadas de Saahil es la de su Earthshaker y el "Echo Slam de los 6 millones de dólares". Esto sucedió en la gran final del TI 2015 contra CDEC, en la partida por el campeonato del mundo de Dota 2.

Además, durante su mejor época en el rol de offlaner fue uno de los mejores y más temibles por su precisión en cada jugada vital con héroes como Dark Seer, Nyx Assassin o Earthshaker. ¿Crees que Universe deja un legado en Dota 2?

