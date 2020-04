Dota 2: Furia Esports se separa de su equipo brasileño por falta de apoyo

Uno de los equipos más poderosos de Brasil en Dota 2, se retira de la organización Furia Esports. El entrenador Filipi "Astini" Astini a través de su Twitter explicó el camino del equipo en el MOBA de Valve y los motivos de su salida de esta organización que está presente en varios esports del momento.

Esto es un momento duro para el dota brasileño, pues más organizaciones están dejando de lado sus escuadras de Dota 2 y todo parece ser debido a la reciente pandemia del coronavirus como causante. Recordemos que hace días también se anunció la separación del equipo Pain Gaming.

Furia Esports se separa de su equipo de Dota 2

Este fue el comunicado que realizó el "coach" Astini a través de Twitter:

"Como anunció Furia, nuestra formación está fuera de la organización. Esta fue una decisión de su parte, pero era inevitable. Si nos sigue, probablemente sepa que he dicho muchas veces que no podemos jugar torneos en línea de forma remota debido a las condiciones de Internet de nuestro equipo.

Desafortunadamente, nuestra casa de equipo no se preparó a tiempo, incluso con nuestra larga estadía en el equipo. Creo que la organización está hecha por buenas personas, pero ha crecido demasiado y Dota 2 ha perdido su prioridad dentro. Con todos los torneos en línea y sin la estructura adecuada, los torneos se volvieron insoportables.

Creo que esto explica bien por qué nos conocimos como el equipo que puede vencer a cualquiera en un buen día y perder ante cualquiera en un mal día, y tengo esta explicación para nuestros fanáticos, siempre esperamos que nuestro equipo esté listo, lo haríamos. Ser capaz de practicar 24x7, mejorar y dejar atrás estos problemas. Nuestro equipo básicamente sobrevivió sobre la base de: habilitar el bootcamp para las clasificatorias de Majors, mostrar buenos resultados y esperar a que la gaming house esté lista o el próximo bootcamp (que siempre fue el caso) para que podamos volver a la práctica, ya que no se podía jugar de forma remota.



Alcanzamos buenos resultados y con una estructura adecuada podríamos hacerlo aún mejor. Fuimos a un Minor con 5 días de práctica y en la última clasificatoria hemos derrotado a Beastcoast (Región # 1) 4 veces seguidas y también a paiN (Región # 2 para ese momento) 4 veces seguidas, desafortunadamente no hemos logrado ir a la Major por detalles: mientras compartíamos nuestra instalación improvisada de bootcamp (un estudio de transmisión que nos dio el lugar) con un torneo de Super Smash Bros (sucedió a 2 metros de nosotros, fue muy ruidoso, por lo que no pudimos escuchar a nuestro capitán muchas veces) y jugando con 100ms en el mismo servidor de Brasil.

Cuando termine la situación del coronavirus, buscaremos organizaciones en cualquier región que deseen reubicarse y con plazos salariales muy flexibles, ya que nuestro único objetivo es tener suficiente estructura para practicar juntos y convertirnos en los mejores. Hemos logrado pasar 10 meses juntos pasando por muchas cosas, 4 jugadores que hicieron su primer evento DPC junto con un capitán de 19 años que ya jugó un TI, siendo el segundo equipo en puntos de nuestra región DPC. Creo que las oportunidades aparecerán en el momento adecuado.

Jugaremos bajo el tag "Midas Club" temporalmente mientras buscamos nuevas organizaciones, pequeños patrocinadores que deseen ayudarnos a mantener vivo el sueño son bienvenidos durante este tiempo.



Furia tiene gente increíble y les deseo lo mejor, pero es un poco injusto señalar el estado actual de Dota 2 como una razón para no hacer inversiones, cuando ellos no estaban haciéndolo incluso con su equipo en su mejor momento. Pero, creo que se estaba solucionando con el tiempo y fue un problema debido al hecho de que la organización creció demasiado y era difícil priorizar Dota 2 en una organización con League of Legends, Free Fire, etc. No tome esta publicación como una crítica a Furia, sino básicamente es para explicar a todos nuestros fanáticos cómo bajó mucho nuestro rendimiento después de las clasificatorias a la Major.

Resumen: Puesto 27° en Dota Pro Circuit, Puesto 2° equipo de Sudamérica, 10 meses juntos con alineación joven, no podemos jugar correctamente en línea y estamos buscamos una nueva organización para comenzar después de que la situación del COVID-19 haya terminado."

A pesar que los jugadores de Furia Esports dieron todo para conseguir un mejor apoyo de su organización, dejaron de lado el proyecto de Dota 2 y actualmente ya se separaron. ¿Será que las organizaciones de esports en Brasil están olvidándose del MOBA de Valve?

Alineación actual de Midas Club:

1. Leonardo "RdO" Fernandes

2. Henry "murdOc" Felipe

3. Diego Barini "Sexyfat" Santamaria

4. Lucas "Hyko" Morais

5. Heitor "Duster" Pereira

Coach: Filipi "Astini" Astini

