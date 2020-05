OPINIÓN: ¿Se pueden castear torneos ajenos en Dota 2? por Oscar Soto

por Oscar Soto

La polémica de esta semana en la escena dotera peruana surgió tras la incomodidad por que algunos streamers transmitieron las partidas de un torneo que no habían organizado.

Esta semana 4d Esports realizó el torneo Realms Collide, con un gran pozo de $ 10 mil dólares americanos y con la participación de algunos de los equipos mas fuertes de la escena peruana como Beastcoast, Infamous y Thunder Predator, tres poderosos equipos brasileros (Midas, Real Deal y NoPing) y el patrocinio de importantes marcas.

El problema surgió a raíz de que al estar las partidas disponibles para observación en DotaTV, muchos streamers ajenos al torneo realizaron sus propias transmisiones alcanzando en conjunto a muchas personas que no necesariamente vieron la transmision oficial.

Esta situación molestó a parte del talento que casteó el torneo de manera oficial, como Azathoth e Imperius, quienes reclamaron en el stream del primero una situación que consideraban injusta y desleal.

¿Qué dice Valve?

Como es costumbre, los creadores de Dota 2 son muy laxos y poco específicos con sus términos y condiciones en cuanto a retransmisión de torneos, pero para estos casos publicaron algunos lineamientos al respecto en 2017.



Foto: Dota 2 Blog

"Para ese fin, en adición al stream oficial y producido completamente por el organizador del torneo, creemos que cualquiera debería poder transmitir una partida desde DotaTV para su audiencia. Sin embargo, no creemos que deban hacerlo en una manera comercial o en una forma que compita directamente con el stream del organizador del torneo.

Esto significa no tener overlays de publicidad o branding ni tampoco patrocinios. Además significa no usar nada del contenido de la transmisión oficial como el audio de los casters, trabajo de cámaras, overlays, contenido intersitial y así. Finalmente, este no es un permiso para que los estudios transmitan eventos ajenos. En general, todos deberían jugar lealmente y creemos que los límites deberían estar claros."

No es necesario ser abogado para entender el espíritu de este texto: "NO TRANSMITAS EVENTOS DE TERCEROS SI ES QUE ESTÁS HACIENDO DINERO POR ELLO". El definir si lo que hicieron los casters ajenos al torneo (en particular los que reciben dinero de Facebook por estar en el programa de partners) entraba o no en lo permitido es una discusión en la que no voy a entrar, porque el punto de esta columna es otro, y es lo ético.

Criollos e Informales

A pesar de los evidentes avances, Dota 2 en Perú es en gran parte un infernal reino de informalidad y criollada. Es innegable, reconocible a simple vista y además, parte de nuestra reputación internacional. Somos en conjunto, como el infame jugador de fútbol con talento y potencial que por su propia falta de seriedad, compromiso y dejadez, echa a perder su carrera. Somos los Reimond Manco de las escenas de Dota 2.

Lo ocurrido es una muestra de ello. Y no tanto por quienes transmitieron torneo ajeno, sino por las reacciones a favor. Para muchos es correcto que esto sea tierra de nadie y no podamos tener límites éticos en la competencia por las audiencias. ¿Cualquiera puede castear lo que quiera? Al parecer si, pero ¿y si 4D no hacía ese torneo y toda la inversión que conlleva? ¿Qué casteaban?

Es que el problema, amigos, es que nadie se pone en los pies del otro. Nadie piensa en el esfuerzo y sacrificio para hacer un torneo de esports en un mercado aún hostil e ignorante y con un público agresivo y muchas veces ingrato. No hay espíritu de cuerpo, respeto por el trabajo del otro, ni ganas de que la escena se desarrolle.

Y esto no es una defensa de 4D. Ellos han hecho exactamente lo mismo que lo que se quejan en ocasiones anteriores. A pesar de esto, su punto es absolutamente válido y es una buena forma de comenzar a discutir un ecosistema de competencia leal en la jungla salvaje que es Dota 2 (en parte también gracias al mismo Valve).

Lo sucedido es una clara muestra de la lamentable idiosincrasia peruana de celebrar al "vivo", al que le sacó la vuelta a la regla. Si no aprovechamos estas oportunidades de ponernos de acuerdo, de jugar limpio, de ser serios; los auspiciadores se largarán, otras escenas mas reguladas se fortalecerán (spoiler alert: los juegos móviles) y la escena peruana de Dota 2 será un mal recuerdo, con ocasionales casos de éxito... tal como lo es ahora mismo.

Si seguimos así, lo único que conseguiremos es que los que se juegan la vida para hacer que Dota 2 y los esports funcionen en Perú, sencillamente mueran.

