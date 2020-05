Encuesta revela cuales son los juegos que producen más estrés en los jugadores

Para muchas personas, los videojuegos son una forma de pasar un buen rato jugando solo o con amigos. A pesar de esto, muchas veces los videojugadores no pueden evitar estresarse por algún nivel que no podemos pasar o por algún enemigo que nos hace la vida imposible durante nuestras partidas online.

La empresa Comfy Sacks sabe muy bien esto, y es por eso que, decidió realizar una encuesta entre 1000 personas para que respondieran cuales son los juegos que más los estresaban.

Este es el Top 10 de la lista:

- Call of Duty: Modern Warfare

- Call of Duty: Black Ops 4

- Fortnite

- Halo: Fireteam Raven

- Resident Evil 2

- World of Warcraft

- Final Fantasy XIV: Shadowbringers

- Madden NFL 20

- Mortal Kombat

- Street Fighter

A pesar de esto, como les dijimos al principio, los juegos también son para pasar un buen rato. Es por esto que, se decidió preguntar también cuáles eran los juegos que más relajaban a los videojugadores.

Las respuestas más populares fueron las siguientes:

- The Sims

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Minecraft

- The Elder Scrolls V: Skyrim

- Madden NFL 20

- Pokémon Gold & Silver

- Tetris

- Pokémon Sword & Shield

- Super Mario Odyssey

- Pokémon Red, Blue & Yellow

