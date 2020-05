Epic Games banea cuenta de niño de 9 años por límite de edad en Fortnite y llora en vivo [VIDEO]

A pesar que estamos en épocas de cuarentena a causa del COVID-19, los esports siguen su curso y más jugadores se están uniendo al rubro. Este es el caso de Zenon, un popular jugador de Fortnite en Brasil que con 9 años ya había alcanzado los 50 000 seguidores en Twitter por sus habilidades en el videojuego de Epic Games.

Tanto así, que empezó a mostrar ese conocimiento que posee en torneos competitivos con premios. Sin embargo, debido a las últimas regulaciones que están creándose alrededor de los videojuegos la cuenta de Zenon recibió un destino fatal tras una transmisión de Twitch.

Como señalamos las compañías de videojuegos han puesto nuevas medidas en algunos títulos y Fortnite no es la excepción. El Battle Royale restringe la edad límite hasta los 13 años de edad, aquellos jugadores que no cumplan la regla recibirán una sanción.

Zenon estaba realizando una transmisión habitual a través de su plataforma Twitch para todos sus seguidores, hasta se había incorporado al equipo de esports "Detona Gaming". El momento del ban fue transmitido en vivo y aquí una repetición del momento.

Esta joven promesa quedó entre sollozos y lágrimas mientras su familiar lo trataba de animar por el ban recibido a su cuenta. Zenon recibió ese ban por Epic Games quizás porque alguien de la empresa se enteró y lo realizó manualmente.

La prohibición tiene 1459 días de duración hasta que cumpla el límite de edad permitido para poder jugar nuevamente Fortnite. A pesar que este videojuego está dirigido a un público menor te pueden banear así hayas gastado algo de dinero o no te dediques al competitivo.

Ante el acto de Epic Games nació el hashtag #FreeZenon que fue tendencia en Twitter y muchos usuarios de Fortnite alrededor del mundo han estado apoyando al jugador brasileño. Esto llegó hasta el conocido streamer Tyler 'Ninja' Blevins.

El famoso streamer de la plataforma Mixer cuenta con casi 6 millones de seguidores en Twitter y hasta ha hecho colaboraciones con Fortnite directamente en varias ocasiones.Él opinó sobre el caso de Zenon dándole su apoyo en un mensaje.

"El modo Arenas no ha empezado a ofrecer dinero por cualquier puesto no es razón para que Zenon sea baneado hasta que cumpla 13 años. Ellos han dicho que el año requerido para competir en Fortnite es 13 y él tiene 9. Él no debería ser baneado al 100% de cualquier otro aspecto de Fortnite."

Unless Arenas start offering money for placements there is no reason for #FreeZenon to be banned from them until he turns 13. That being said the age requirement to compete in Fortnite is 13 and he is 9. He shouldn’t be banned from any other aspect of Fortnite 100% @FortniteGame