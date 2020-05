Dota 2: Singapore Major cancelado oficialmente y todo el Dota Pro Circuit 2019-20

La pandemia del coronavirus se ha prolongado en todas partes del mundo y esto ha forzado la cancelación del último Major de Dota 2. Pues, hasta era inevitable tras el anuncio oficial por Valve del cancelamiento de The International 2020 en el presente año por el COVID-19.

Meses atrás tuvimos la cancelación del torneo ESL One Los Angeles, EPICENTER y dos Minors que faltaron jugarse como OGA Dota Pit. Solamente faltaba unirse el torneo Singapore Major que iba a estar bajo la producción de PGL con la inversión de ONE Esports.

Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, la productora de torneos de esports "PGL" dijo lo siguiente:

"Debido a la actual situación global con respecto a la pandemia de COVID-19 y las regulaciones actuales en Singapur, queremos informar a todos que el último Major de DOTA 2 del año, Singapore Major, será cancelado. ¡Tenga cuidado, sea fuerte y manténgase seguro y saludable!".

