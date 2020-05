Ubisoft hace caso a las críticas y dice que Valhalla no será muy largo

El día de ayer, salió un nuevo tráiler de Assasin’s Creed Valhalla y, aunque no fue lo que esperábamos, mucha gente está emocionada con esta nueva entrega de la famosa saga creada por Ubisoft y que nos muestra un conflicto entre Templarios y Asesinos que se ha extendido a lo largo de la historia.

Si bien a lo largo de su historia Assasin’s Creed ha tenido buenos y malos juegos, Odyssey, el último juego de esta franquicia, fue muy bien aceptado por el público y la crítica a pesar de que muchos lo consideran innecesariamente largo.

Pues parece que Ubisofft está escuchando el feedback del público y a través de Malek Taffaha, jefa de comunicaciones de la compañía, han hecho saber que Valhalla, no será tan largo.

Como mencionamos párrafos arriba, el día de ayer Xbox presentó un nuevo avance de Valhalla. Lamentablemente, este fue muy criticado por el público pues, Microsoft había prometido que se vería gameplay oficial del juego. Algo que nunca paso.

Aaron Greenberg, Gerente General de la compañía, aceptó su error y tuvo que salir a pedir disculpas a través de las redes sociales.

Aunque Greenberg no fue el único en disculparse. Y es que, Asharf Ismail, Director Creativo del juego, también se disculpó a través de su cuenta de Twitter.

Hello all❤️



You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.



Thank you for your excitement and passion! Be patient with us and be kind. It will be worth it!🙂