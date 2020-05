Dota 2: N0tail, sobre los torneos online: "Mientras haya Dota, OG estará jugando"

El día de ayer, se reveló una entrevista que Red Bull le realizó a Johan “N0tail” Sudstein, capitán de OG, después de perder en contra de Virtus Pro la final de la ESL One Los Ángeles Europa.

En esta entrevista, el jugador nacido en Dinamarca, habló un poco sobre su rutina durante la cuarentena además de dar su opinión sobre los torneos online de Dota 2 y la forma en que se desarrollará la escena de este esport lo que resta del año.

Lo primero de lo que habló el capitán del equipo bi campeón de The International, fue sobre la forma en que está empleando su tiempo durante la cuarentena.

Si bien el jugador de OG mencionó que extraña los torneos presenciales. También dijo que los torneos online también son interesantes.

"Prefiero jugar en LAN, pero los torneos en línea definitivamente me dan un poco de nostalgia. No es frecuente que te sientes en casa para jugar y sientas que este juego es importante, tengo que dar lo mejor y hasta más ". Me estoy acostumbrando más y más, y probablemente tome algún tiempo ajustarme a esto, pero también aplica a los organizadores del torneo. Estoy buscando una manera de sentir a la gente mirando y abarrotándose más. Tal vez debería sintonizar una fiesta de visualización de realidad virtual ".