Dota 2: Guild de Arteezy tiene a los mejores jugadores del mundo

Dota 2 ha traído uno de los pedidos más recurrentes de la comunidad de regreso con el Battle Pass 2020, hablamos de los "Guilds" (conocidos como Gremios o Clanes). Los jugadores pueden crear su grupo de doteros donde pueden modificarlos a su gusto para mejorar la experiencia entre amigos.

Valve ha añadido varias opciones de personalización al Clan que ha aparecido el Guild "Church of Babaev" (Iglesia de Babaev) que congrega a los fieles seguidores del jugador de Evil Geniuses, Artour "Arteezy" Babaev. El jugador de EG es puesto #1 en el ranked de América y otros jugadores profesionales lo acompañan.

El Guild de Arteezy: La iglesia de Babaev y sus integrantes

Sin duda este es uno de los clanes más creativos y divertidos que existen en Dota 2. Quien está detrás del divertido diseño es el jugador de Team Secret, Ludwig "zai" Wåhlberg, que ha puesto divertidos roles, descripción y más que te diremos a continuación:



Foto: Dota 2

Nombre del Guild: Church of Babaev (Iglesia de Babaev)

Guild Tag: RTZ

Mensaje del día: hermanos, adquieran puntos

Lenguaje: Inglés

Región: Estocolmo

Acceso: Solamente invitación



Foto: Dota 2

Los roles que existen son los siguientes:

Papa de Babaev: Zai

Cardenal de Babaev: Arteezy

Arzobispo de Babaev: Blitz

Obispo de Babaev: Grandgrant, MATUMBAMAN, Cr1t-, mason, Fly, Bunny

Acólitos de Babaev: (los más destacados) Puppey, s4, Kitrak, syndereN, Abed, Cooman, Quinn (CCnC), Bulba, MSS, Timado, DeMoN.

Este es uno de los clanes con mayor MMR y que fácilmente haría temblar a cualquier otro clan si se enfrentan por ser el mejor. Si recordamos el paso de Arteezy por Team Secret, ha hecho lazos con Zai y Puppey, otros jugadores que son amigos de Artour son s4, Blitz, mason, DeMoN. Uno de los jugadores peruanos dentro de la iglesia es Timado, que ahora estuvo jugando como suplente de Beastcoast en reemplazo de K1.

Los seguidores de la Iglesia de Babaev nos ha enseñado la forma divertida de tener nuestro Guild de Dota 2. Si todavía no has creado tu Guild y no sabes cómo funciona el sistema de recompensas por contratos y subir tu Battle Pass del juego, entra a esta guía que hemos creado para entenderlo fácilmente.

Video - Guía de Guilds Battle Pass 2020 y sus beneficios

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook! #Yomequedoenbase