RiotMaggical sobre Valorant: "nunca vamos a sacar un juego y forzar una escena de esport en la comunidad"

Líbero Esports pudo conversar con uno de los rioters de Latinoamérica por el estreno de Valorant. Javier España, conocido como RiotMaggical, nos habló sobre el nuevo shooter que Riot Games ha lanzado el 2 de junio oficialmente a todo el mundo.

La comunidad del juego, los creadores de contenido, el tan polémico sistema anticheat "Vanguard" y más temas nos habla en esta entrevista donde muchos jugadores de Valorant estarán contentos con las decisiones de los creadores de League of Legends.

Entrevista a Javier España, RiotMaggical



Foto: RiotMaggical

¿Valorant cómo se diferencia de otros shooters que ya están en el mercado?

Yo creo que hay dos cosas, una es la identidad del juego que son los agentes, sus personalidades y visualmente cómo se ve, pero otra que es la más importante que es cumplir con las expectativas frustradas de muchos jugadores de FPS (juego de disparo en primera persona) que no podían disfrutar de sus juegos con servidores en Latinoamérica, que les den buen ping, con un buen anticheat que permita partidas justas donde no haya trampa, con servidores de 128 de tick.

Valorant ha estado apuntando a esos apartados que la gente ha estado pidiendo. Por un lado, el valor del juego en sí con la estética y visual, pero por otro lado tiene mucho que ver con al final entregar un servicio que sentimos nosotros otros FPS no están entregando.

¿Qué le dirías a los usuarios que se sienten preocupados por el nivel de acceso al sistema operativo de Vanguard y por los posibles problemas de seguridad que se puedan derivar?

Creo que no se deben preocupar. Vanguard tiene esos niveles de acceso justamente para evitar que las trampas más comunes se puedan activar en las computadoras de los usuarios. El acceso que tenemos es solamente para poder asegurarnos que ustedes tengan un juego justo y nada más que eso.

Sino lo editamos de esta manera no podría detectar a aquellas personas que quieran arruinar sus partidas y Vanguard es un anticheat propio y no de terceros, hay un equipo que está revisándolo y mejorándolo para el futuro escuchando los comentarios de la comunidad.

En caso pasen unos meses y un jugador haya gastado en objetos virtuales del juego y luego decide usar un hack ¿será el ban permanente o temporal?

Cuando alguien hace trampa baneamos permanentemente y todo lo que hizo lo va a perder. Porque no tendremos piedad con los jugadores que arruinen la experiencia de juego con otras personas.

Esta combinación de conceptos, ¿tratarán de balancearlos de inmediato como en League of Legends o darán un tiempo a que siga la versión?

No tenemos en mente expandir el arsenal que hay en Valorant creemos que al final esas son las armas que el juego debería tener. En cuanto a los mapas y los agentes vamos a tomárnoslo con mucha calma, no va a ser un juego que se va actualizar permanentemente como League of Legends, en cuanto nuevos campeones y demás, sino que vamos a ir actualizando de acuerdo a los errores que vayamos encontrando.

En cuanto a mapas, nuestro punto de vista es que debe contener menos mapas y estos deben ser de mejor calidad, que sacar muchos mapas y que la gente termine jugando menos de la mitad porque los otros son malos. Nos concentraremos en pocos mapas muy buenos.

En cuanto a agentes, tener una plantilla bastante estable porque cualquier agente nuevo que se sume va a tener habilidades nuevas y va a cambiar la manera que podemos combinar y jugar los mapas. Entonces vamos a tener bastante calma para agregar más agentes, más mapas, pero con un ritmo mucho más lento que League of Legends.

¿Valorant aplicará el método de otros juegos de Riot como Pases de Batalla, skins, entre otros para que los jugadores se sientan únicos y diferentes en el juego?

Con el lanzamiento tenemos un Pase de Batalla que la gente puede adquirir o jugar su versión gratuita también. En cuanto a skins, por el momento tenemos skins de armas y colgantes, será la manera como el juego monetizará. Por ahora no queremos poner skins a agentes porque visualmente comenzaría a complicar el juego y creemos que la claridad visual en un shooter es muy importante para mantener el balance competitivo.

Hablando sobre esports, el apoyo de títulos shooters en la región de Latinoamérica es muy débil comparada a otros, ¿Valorant tiene planes para que crezca y anime a competir esta comunidad hispanohablante?

Creemos que Valorant tiene muchísimo potencial para esports, pero nunca vamos a sacar un juego y forzar una escena de esport en la comunidad. Lo que tenemos que hacer ahora es escuchar a la comunidad, ver qué hacen, ver qué necesitan, qué quieren y de acuerdo a eso recoger todos esos comentarios para poder plantear cómo debe ser una escena de esport, si los jugadores quieren una escena de esport en Latinoamérica.

Eso va a depender de los jugadores, que nos digan y nos cuenten que desean. No vamos a forzar nada sobre ellos y lo que hemos hecho en League of Legends no tiene porque funcionar y ser lo mismo en Valorant son comunidades distintas que quizás requieren cosas diferentes y para ello vamos a escucharlos.

Empezar un juego desde de cero y a menos de un año de su anuncio realizar un lanzamiento no es fácil. ¿Crees que la comunidad de Valorant tendrá un papel importante en la mejora del shooter?

Valorant lleva 6 o 7 años de desarrollo interno y no se ha hecho en un año. La retroalimentación de la comunidad es y siempre será lo más importante para Riot Games en todos nuestros juegos, así como lo es League of Legends será en Valorant, en Legends of Runeterra, TFT y demás.

Al final escuchar a la gente, que sienten, cómo siente el juego, qué cosa quisieran agregar o demás hace que Riot Games sea diferente a otras compañías, que no solamente los escuchamos sino que tomamos acción sobre eso. El caso del servidor que pusimos en Miami, que ahora hay una opción para rendirse en las partidas. Esto tiene que ver con escuchar a la gente, pero no solamente escuchar y dejarlo allí, sino tomar acción sobre eso.

¿Riot estará monitoreando los creadores de contenido de Valorant?

Sí, estamos trabajando con creadores de contenido e influencers de Valorant desde mucho antes. Antes que la beta esté en Latinoamérica hemos tenido reuniones con ellos, les hemos mostrado el juego, la filosofía y hemos estado trabajando con ellos desde marzo, abril, mayo y seguiremos haciendolo.

Gran parte de crear una comunidad nueva está relacionado con los creadores de contenido y los influenciadores que hacen que sea grande y entretenida. Definitivamente vamos a seguir trabajando con ellos y son parte esencial de cultivar una comunidad que nos ponga orgullosos.

¿Valorant tendrá lore o eventos conectados con otros títulos de Riot Games?

Valorant va a tener lore (historia), donde van a poder aprender que está sucediendo, un poquito de esto está en la cinemática que en Venecia hay una explosión y los agentes tienen sus propias nacionalidades e historia, esto se irá expandiendo de a poco.

No va haber ningún tipo de cruce con otros juegos de Riot Games, porque los otros juegos están en el mundo de League of Legends y Valorant no lo está.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook! #Yomequedoenbase