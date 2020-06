Dota 2: Khezu, jugador de CR4ZY, se une al famoso club de 10k MMR

La Temporada Número 4 de Dota 2 se ha extendido 2 meses más de lo normal y parece que Valve aún no tiene planes para dar inicio a la siguiente.

Esto, ha hecho que un gran número de jugadores profesionales de Dota 2 hayan llegado a la increíble cifra de 10K de MMR. Resulta que, el día de hoy, un nuevo jugador de Norteamérica ha alcanzado esta increíble cifra.

Se trata de Maurice “Khezu” Gutmann jugador de CR4ZY.

had to bust out my carry weaver to get it pepeW pic.twitter.com/dIuOtRZfIT