¡OFICIAL! Dota 2: Lelis es nuevo jugador de Quincy Crew y enfrentará a Beastcoast en la BTS Pro Series

Es oficial. Rodrigo “Lelis” Santos, jugador brasilero de Dota 2 muy conocido en el Perú por ser suplente de Beastcoast, ha sido anunciado como el nuevo jugador de Quincy Crew después de que Biver decidiera retirarse del Dota 2 competitivo por un tiempo.

Estou oficialmente no time da Quincy Crew, jogaremos a BTS Pro Series no próximo final de semana.



Conto com a torcida de vocês 💪 pic.twitter.com/FoqQ5M2qfW