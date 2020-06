Dota 2: Valve anuncia que extenderá el Battle Pass una semana más

El día de hoy, Valve sorprendió con una noticia que es del agrado para todos los jugadores de Dota 2 que poseen un Battle Pass.

A través de su cuenta de Twitter, Valve anunció que se ha extendido el Battle Pass una semana más. Ya no terminará el día 12 de septiembre si no, terminará el día 19 de septiembre.

In today's update we will be extending the Battle Pass end date by a week, from Sep 12 to Sep 19. We have also made a few improvements to the Game Coordinator today, and will continue to investigate some more clues related to the extreme load surge that happened at 4AM Seattle.

Tal parece ser que esta extensión del Battle Pass, es una especie de compensación debido a los constantes fallos que ha estado presentando el coordinador de Dota 2 en los últimos días y que han malogrado la experiencia de juego de varias personas.

We are having further Game Coordinator responsiveness issues. We are really sorry that it is happening yet again, we are working on finding the root cause for the extreme load that happens suddenly at the same time each day recently.