Ninja, y su esposa, ayudan a streamers ante el inminente cierre de Mixer

El día de ayer, una noticia sorprendió a miles de streamers y fanáticos en todo el mundo. Mixer, plataforma de streaming propiedad de Microsoft, cerraría y se uniría a Facebook Gaming.

Si bien parecía una gran noticia, muchos streamers temían por su futuro pues no es seguro que Facebook les de algún tipo de contrato. Incluso, muchos prefieren no streamer en Facebook directamente, por las políticas de esta plataforma

A pesar de eso Ninja, uno de los streamers más famosos del mundo y que es el creador de contenido más famoso de Mixer, realizando grandes donaciones, junto a su esposa, a varios streamers afectados por este inminente cierre.

A través de Twitter, muchos streamers demostraron su agradecimiento a Ninja y su esposa por las donaciones hechas las cuales bordeaban entre los 200 y 1500 dólares.

I've never cried on stream until today 😭.. @JessicaBlevins @Ninja THANK YOU! THANK YOU for believing in us content creators! 💟🙏 no words 😢.. oh and peeep the hoodie 👀 pic.twitter.com/McFh5JEJ9V

"Nunca he llorado en la transmisión hasta hoy 😭 ..

@JessicaBlevins



@Ninja

¡GRACIAS! ¡GRACIAS por creer en nosotros, creadores de contenido! 💟🙏

sin palabras 😢 .. ah y mira la sudadera con capucha 👀"

I put in 40-60h a week into streaming, while studying and working part-time and I just found out most of it is just wiped out, I'm devestated.



Thanks for making so many smile anyway today @JessicaBlevins .



You & your husband are some of the most generous, genuine people. pic.twitter.com/h0woy2VEa2