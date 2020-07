Dota 2: Valve aumenta el tiempo límite para comprar el Packet Level Bundle y el Prize Pool del TI10 se dispara

El día de ayer, Valve sorprendió a muchos con una noticia que, para otras personas era algo que sucedería de todas maneras. El Bundle de niveles, que te permite subir hasta un total de 240 niveles y ahorra un 75%, se extendió hasta el 2 de julio por la solicitud de varios usuarios.

Esto se hizo saber a través de la cuenta oficial de Twitter del juego desarrollado por Valve.

Due to requests of many players and given the timing of the sale, we will extend the duration of the Battle Level Bundle until July 2nd.