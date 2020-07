Dota 2: Prize Pool de The International 2020 ya es el tercero más grande en la historia de los esports y podría pasar al Mundial de Fortnite

No hay duda alguna, a pesar de la pandemia generada por el COVID-19, el Battle Pass 2020 ha sido todo un éxito para Valve que ha sorprendido a toda la comunidad pues se trata de uno de los mejores Battle Pass de la historia de Dota 2.

Esto, se puede ver claramente reflejado en lo rápido que ha subido el Prize Pool de The Intertnational 2020. Si bien hace poco les contamos que el Battle Pass ha crecido de forma exponencial, además de explicarle las razones de esto, algo que no les contamos es que este, en tan solo 40 días, ya se ha vuelto en el tercer Prize Pool más grande de un torneo de esports. Únicamente superado por The International 2019 y Fortnite World Cup 2019.

Ambos torneos con un Prize Pool mínimo de 30 millones de dólares.

Foto: esports earnign

Aclaración: El mundial de Fortnite que se llevó a cabo en el 2019 tuvo dos ediciones. Uno para Solo y otro para Duo. Cada torneo tuvo un Prize Pool de 15 millones de dólares. Si bien en la imagen salen por separados, se trata de un solo torneo y se podría considerar como un solo Prize Pool. Es por eso que se encuentra en segundo puesto detrás de The International 2019.

¿Cómo va el Prize Pool de The International 2020?

Actualmente solo han pasado 40 días desde que se lanzó el Battle Pass 2020. A pesar de eso, este ya arrasó con los Battle Pass de años anteriores y no solo hasta la fecha. Si no hasta el final de estos.

Estos fueron los Prize Pool finales de los años pasados.

- 2018: $22,586,760

- 2017: $22.524,808

- 2016: $20,106,409

- 2015: $17,300,088

Foto: PrizePool Tracker

Mientras que el del 2020 en 40 días ha logrado la increíble cifra de: $27,348,514. Actualmente, el Prize Pool se encuentra 7 millones de dólares detrás del Prize Pool del 2019. Aún faltan poco más de 2 meses para que termine el Battle Pass y, con algunos tesoros, arcanas y eventos aún por anunciar, no se ve imposible que la comunidad logre sobrepasar el Prize Pool del año pasado y convierta a The International 2020 en el evento de esports con el Prize Pool más grande en la historia. Y eso que aún no se tiene fecha confirmada de realización.

