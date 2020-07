Juega ya Devolverland Expo, un FPS ubicado en un evento de videojuegos cancelado

Este año se han cancelado una serie de eventos de videojuegos debido a la pandemia generada por el COVID-19. A pesar de esto, los conocidos desarrolladores Devolver Digital, nos han sorprendido con un FPS de marketing que nadie esperaba pero que necesitábamos: Devolverland Expo.

Este juego, con el que se cerró el Devolver Direct y que está siendo desarrollado por Flying Wild Hog, nos ubicará en el cancelado Devolver Digital. Aquí podremos visitar todo el centro de convenciones y los stands. Eso no es todo, y es que también podrás ver los trailers y todo el material relacionado con cada stand.

Aunque, todo no es tan sencillo como parece pues, este se trata de un First Person Shooter en donde tendremos que vencer a una serie de enemigos que se nos presentan a medida que avanzamos por el evento virtual.

Devolverland Expo is a first-person 'marketing simulator' set within an abandoned convention center after the annual Devolver Digital game expo was mysteriously canceled.



Play the future’s future of video game marketing for free on @Steam!https://t.co/xUpYs1CSnB pic.twitter.com/rXY4g48bQe