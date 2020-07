Conoce la Embody Gaming Chair, la silla gamer que cuesta más de S/ 5.000

Si bien al momento de armar un set up para jugar videojuegos, la mayoría de gente en lo que gasta más plata es en el hardware. Hay un elemento que para muchos es de vital importancia al momento de jugar pues, es en este lugar donde pasaremos gran parte del día: la silla.

Si bien puede parecer algo sin importancia, la silla es de vital importancia pues una mala silla podría generarnos problemas en la espalda que, con el tiempo podrían empeorar. Es por eso que, mucha gente opta por comprarse lo que se conocen como sillas gamer. Sillas diseñadas específicamente para la gente que pasa largas horas frente a una PC. Y es que estas no son exclusivas para gamers, sino para todo aquel que trabaje desde una computadora.

A pesar de esto, las sillas de oficina también resultan bastante útiles y cómodas para este tipo de casos.

Aunque parezca extraño, este mercado de sillas de oficina tiene un líder indiscutible y conocido a nivel mundial. Se trata de la empresa Herman Miller quienes se dedican desde hace años a la creación de muebles y sillas para oficina.

Pues ahora, parece que han decidido incursionar en un nuevo mercado: las sillas gamer.

En alianza con Logitech, la empresa de Estados Unidos anunció la creación de la Embody Gaming Chair la cual es la combinación de una silla ya creada anteriormente por la empresa, la Embody Chair, con unos elementos que serán del agrado para los gamers.

Foto: Herman Miller

Entre estos elementos se encuentran unos agregados de color azul cyan en la parte trasera y en los botones para ajustar la silla. Aunque, lo que más llama la atención y la vuelve una silla diferente al resto, es que cuenta con un sistema en el respaldar que le permite adaptarse a la columna vertebral y a las diferentes posiciones de esta.

At long last, we're thrilled to introduce you to our gaming setup with @logitechg, enhanced with gamers in mind. Shop now to experience better health, and a better game: https://t.co/3GeDDZ3SJj pic.twitter.com/EisZKopqHq