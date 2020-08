Dota 2: Ceb cuenta el por qué SumaiL habría sido separado de OG

Hace unos días, una noticia agarró por sorpresa a todos los seguidores del Dota 2 a nivel mundial. Sumail "Suma1L" Hassan fue separado de OG esports y en su lugar, entraría Sebastian "Ceb" Debs. El cual tomaría la posición de offlaner y dejando a MidOne como el nuevo carry del equipo.

Después de este anuncio, mucho se especuló sobre el por qué Suma1L fue separado del equipo pues, el día de hoy el portal RuHub, subió una entrevista donde Ceb da algunas pistas del por qué Suma1L habría dejado el equipo.

“Sí, claro, es un problema, incluso ahora, como estadounidense todavía no se le permitiría ingresar a Europa. Probablemente ese sea el caso durante algunos meses, ya que el COVID no parece estar mejorando allí. Hay muchos problemas MidOne, por ejemplo, vino desde Asia, ahora se va a quedar en Europa. El COVID hizo las cosas mucho más difíciles y nos obligó a adaptarnos ”

Como podemos leer, la principal razón es que al ex jugador de Evil Geniuses no se le permitió viajar a Europa por motivo del COVID-19. Esto, habría hecho que la organización tome la decisión de separarlo del equipo pues, los bicampeones de The International habían tomado la decisión de juntarse en un bootcamp con sede en Portugal.

A pesar de esto, hay algo que llamó mucho la atención. Y es que Saksa, tampoco se encontraba en la bootcamp. Esta interrogante, también fue respondida por Ceb.

“Estoy en Lisboa en este momento, donde estoy en una bootcamp con OG, así que estoy allí con todos los demás, excepto Saksa. Acabamos de subir a un avión y llegamos aquí, tuvimos que hacernos la prueba de COVID, asegurarnos de que no lo teníamos y una vez que todos hicimos las pruebas en nuestros países, nos permitieron volar a Portugal.



Saksa requirió un montón de papeleo adicional para poder venir a Portugal, ya que su país no es parte de la Unión Europea, por lo que es un poco más difícil para él venir y se lo negaron. Así que, básicamente, no pudo llegar a tiempo. Entonces él está jugando desde su casa ".

