Call of Duty: Warzone: llegó el Juggernaut al campo de batalla

Los jugadores del battle royale gratuito Call of Duty: Warzone ya recibieron una actualización en el playlist que durará hasta el final de la actual temporada. Se trata del modo Juggernaut Royale en su variante para cuatro jugadores. Así que llama a ese cuarto amigo que siempre se queda esperando, porque ha llegado la hora de arrasar con la competencia en equipo.

The fight for Juggernaut armor drops in Verdansk continues with Juggernaut Royale Quads, live now in #Warzone!