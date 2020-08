Dota 2: Arteezy habla sobre Abed, CCNC y sus experiencias en The International

Una de las estrellas de Dota 2 es Artour "Arteezy" Babaev, el hard carry del equipo de Evil Geniuses, quien actualmente está transmitiendo sus partidas en la plataforma Twitch. Junto a ello, ha podido compartir muchas anécdotas, vivencias.

RTZ, otro de sus apodos, ha quedado asombrado por la cantidad de esfuerzo que le pone Abed a las practicas y el estricto ritmo de entrenamiento que lleva consigo. Sus partidas en el campeonato más importante de Dota 2 le ha dejado muchas cosas interesantes.

Arteezy habla sobre CCNC, Abed y el mejor midlaner del mundo en Dota 2

Entre varias de las transmisiones del hard carry, pudo compartir esta información al hablar sobre Abed y CCNC.

“CCNC simplemente trabaja muy duro;hombre. Este tipo, se despierta todos los días, juega 10 horas de pubs (partidas públicas), luego, cuando termina con estos pubs, continúa y observa las repeticiones durante otras dos horas. Y luego repite el proceso una y otra vez. No es como un talento especial.

Él es como yo cuando era más joven. Todos me criticaron como ******;en los foros de NA Dota. Todos me llamaban basura. Quiero decir, no era bueno, está bien porque me culparon ya que era malo. Pero seguí intentándolo y seguí mejorando, seguí dedicando más tiempo y luego, cada verano, intenté jugar en Europa. No es como un secreto. Si inviertes mucho tiempo y sacrificas muchas cosas, mejorarás.

CCNC es probablemente uno de los ..., iba a decir que era el jugador más trabajador, pero no sé sobre los demás. Pero él está allá arriba seguro."



Foto: ESL

Arteezy opinó sobre Abed, calificándolo como una "bestia" en el buen sentido:

“Abed también es una bestia, todas las mañanas, en el campo de entrenamiento, él estaba allí antes que yo. Tenía un horario de sueño muy fácil, se despertaba temprano, solo se relajaba viendo repeticiones ”.

Luego, se refirió al mejor midlaner del mundo en Dota 2:

“Creo que Quinn es el mejor midlaner de NA. SumaiL ya no juega en ese rol, juega carry, ¿verdad? No creo que tenga mucha asociación con ser midlaner;en este momento.

No estoy contando a Abed en esto. Por supuesto, si contara;a Abed en esto, diré que es el mejor Mid del mundo, no solo de NA. El chico;es una bestia."

Happy birthday @abedyusop miss u bro 🥺🥺🥺🥺 — Artour Babaev (@Arteezy) August 2, 2020

Arteezy revela sus anécdotas en The International

Artour pudo compartir muchas cosas que le pasó durante el campeonato mundial de Dota 2, The International.

Arteezy practicando Io carry antes de enfrentarse a OG en TI9

Ese torneo será recordado por el dominio de OG Esports con Io hard carry, con Ana imponiendo el meta con el héroe support matando a todo el mundo. Por lo tanto, Evil Geniuses tenía planeado utilizar esa estrategia en contra de sus rivales, para lo que RTZ contó lo siguiente:

"Esa mañana antes de la partida contra OG (en los playoffs de The International 2019), yo estaba mirando todo sobre el Wisp Carry, ya que pensaba que estaba roto, pero decidimos no ponerlo en la estrategia. Estaba con muchas ganas de jugarlo, parecía realmente fácil de hacerlo.

Jugué una partida no-ranked en la mañana para calentar mi Wisp. La historia es que Cr1t y yo estábamos en el cuarto de práctica temprano ese día y estaba jugando un pub, Cr1t pasó los 10 minutos enteros, criticando mi control de pelotas cuando estaba en la jungla".

Sobre la vez que Arteezy jugó Phoenix support y Fly hard carry Clinkz en The International 8

Otro momento interesante fue la vez que Evil Geniuses hizo un cambio de roles durante la fase de grupos de TI8.

"Fallamos en la elección. Pues Tal (Fly) hizo un click involuntario sobre Clinkz por alguna razón, no lo sé. Entonces jugué Phoenix en su lugar. Esto pasó cuando removieron la opción de intercambiar héroes en TI.

Cr1t y yo estábamos en flujo continuo de comunicación, así que él me dirigió cada movimiento bastante duro. Hice bastante cosas tontas al azar, conseguí algunas jugadas individuales pero estábamos en la misma página, Cr1t me hizo la partida.

Tal estaba como si nada, él dijo que no hizo nada más que recolectar los creeps. Pero, él hizo mucho más... lo dejé solo en la línea como 3 minutos o algo parecido. Si mi support me hace eso a mí, yo me fastidió de inmediato pero estuvo bien."



Foto: AFKGaming

Fuente: afkgaming