Dota 2: Arteezy habla sobre su MMR: "Hoy en día, no sé por qué, pero realmente no me importa tanto"

Arteezy, es uno de los jugadores más queridos de Dota 2 y esto se ve día tras día en el que realiza su streams en donde miles de personas se reúnen a verlo jugar y a interactuar con su ídolo.

Estos streams a través de Twitch, que le sirven al jugador para entrenar para el torneo OMEGA League Dota 2 Europa, han servido además para conocer un poco más del jugador y de cosas un tanto personales y que no salen mucho al público.

Durante una de sus transmisiones más recientes, el carry de Evil Geniuses, comentó las razones del porque admira a MATUMBAMAN.

Sumado a estas declaraciones, Arteezy también realizó un comentario muy interesante sobre su MMR.

“Creo que el MMR es importante en algunos grados, también depende del tipo de jugador que seas.

Solía querer estar en el rango 1 todo el tiempo. Así que fui como el Rango 1 durante los últimos cuatro años. Hoy en día, no sé por qué, pero realmente no me importa tanto. Si no estoy en el rango 1, hay un período de tiempo en el que podría estar un poco molesto por eso, pero si tengo un cierto objetivo en mente, entonces estoy de acuerdo con eso.

Si siento que necesito practicar, por ejemplo, ahora mismo necesito practicar el ping de Europa, no quiero ganar MMR y practicar con el ping de Europa. Prefiero simplemente practicar y si gano, gano. Si pierdo, pierdo. No hay mucho que pueda hacer. No puedo obligarme a ganar, al menos en Europa.

NA se trata solo de elegir héroes Meta. Si eliges a los héroes meta y eres jugador profesional de alta habilidad, probablemente puedas obtener el Top 10 ".