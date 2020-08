No, ni Fortnite ni League of Legends serán afectados por Donald Trump

Ayer se supo que el presidente de los Estados Unidos, el siempre polémico Donald Trump, firmó una orden ejecutiva durante la noche en donde se llamaba a la suspensión de las transacciones con WeChat, un popular servicio de mensajería instantánea propiedad de Tencent. Esta suspensión sería efectiva en 45 días.



Foto: The Esports Observer

Esto encendió las alarmas en muchos medios especializados en videojuegos, ya que el alcance de la suspensión indica que llegará a "cualquier subsidiario" de Tencent Holdings Ltd. Recordemos que esta compañía con cede en China ha expandido su influencia y control en todo el mundo, al punto de ver su nombre al lado de gigantes de los videojuegos como Activision, Epic Games y Riot Games. ¿Acaso Trump le buscará pelea también a estos publishers de videojuegos?

El temor de que este bloqueo financiero termine impactando en los videojuegos se podía percibir. Se sugería que Call of Duty: Mobile podría salir afectado de esa orden ejecutiva, considerando que Tencent y Activision juntaron esfuerzos para la formación de Timi Studios, otra subsidiaria de Tencent, con cede en Los Angeles. Este estudio es el responsable inmediato detrás de este shooter para móviles.

Sin embargo, los paños fríos y la calma con respecto a esta situación llegaron gracias al reportero Sam Dean, de LA Times, quien hizo eco de las declaraciones de cierto oficial de La Casa Blanca aclarando el panorama en relación al alcance de este bloqueo financiero a WeChat y las compañías con la que comparte ciertos vínculos.

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!



White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChat



So Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe



(pending updates)