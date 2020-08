Dota 2: Arteezy entrena su Io, Wisp, carry al estilo de Ana [VIDEO]

Artour "Arteezy" Babaev es un jugador canadiense muy famoso en la escena de Dota 2, se le conoce por su gran habilidad en el manejo de héroes cores. Ahora se encuentra en el rol de hard carry con Evil Geniuses y está buscando expandir su conjunto de héroes que domina.

En estos días se lo ha encontrado jugando con su cuenta smurf (cuenta secundaria) el héroe Io, Wisp, que normalmente se juega en el rol de "apoyo" (support) y con unos cuantos cambios se transforma en carry gracias a sus versatilidad con los poderes.

Esto lo hace a pesar que durante The International 2019 intentó probarlo cuando estaba en su mejor momento y tuvo 100% de ratio de victorias en las manos de Anatham "Ana" Pham, jugador hard carry de OG Esports. Arteezy no pudo jugarlo a su máximo potencial, y se quedó con las ganas ya que su equipo EG le dijo que mejor no.

Tras el campeonato mundial de Dota 2, el héroe fue duramente debilitado y estuvo en el olvido del metajuego, hasta hace unas semanas que llegó el parche 7.27b con mejoras al item "Helm of the Dominator" y algunos de sus poderes.

En la primera partida que jugó con Wisp carry acompañado de su compañero y capitán de equipo Fly. Con la ayuda de él pudo dominar su línea. En este juego saca como primer item "Helm of the Dominator" en minuto 6, controla un creep bastante duro para que pueda conseguir las víctimas.

Aunque su micromanejo no es tan pulcro, ha logrado aprovechar sus poderes para combinarlo con sus compañeros de la partida. Luego, sacó Drum of Endurance, Heaven's Halberd para desarmar a Sven en peleas, y cerró con Aghanim's Scepter que invoca las bombas todo el tiempo.

En la segunda partida repitió la misma armada de items, cambiando Heaven's Halberd por Maelstrom debido a las copias de Terrorblade. Siguió con Black King Bar por la cantidad de habilidades incapacitadoras y terminaron ganando, a pesar que fue la víctima preferida de sus oponentes.

El equipo Evil Geniuses estará participando en el torneo Omega League de la región Europa, probablemente mostrarán nuevas cartas y entre ellas el Io, Wisp, carry que está buscando perfeccionar Arteezy o de repente se lo denegarán nuevamente.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!