Dota 2: Thunder Predator voltea la serie contra Business Associates en ESL One Thailand

La cuarta jornada de partidas de ESL One Thailand 2020 Americas puso a los conjuntos peruanos contra los equipos norteamericanos. Hablamos de Quincy Crew vs G-Pride y Business Associates vs Thunder Predator.

La primera serie del día fue entre el equipo más dominante de la escena, Quincy Crew, contra G-Pride que llegaba de clasificar por las cerradas. Para esta oportunidad, el equipo de Lelis no contó con SVG y en su lugar lo reemplazó el jugador Peksu.

Quincy no tuvo tantos problemas para vencer a G-Pride, por un amplio margen en ambos encuentros pudieron cerrar la serie con 2-0. Esta es la primera victoria del conjunto de Yawar, pues anteriormente habían perdido ante 4 Zoomers y Gorillaz Pride acumula dos derrotas.

Thunder Predator, favorito de la región Sudamérica, se enfrentó al golpeado equipo Business Associates ya que habían perdido contra Infamous Gaming. Sin embargo, la primera partida ganó con peleado juego la escuadra de EternalEnvy, su Sven pudo armarse lo suficiente para lidiar con Thunder.

A pesar del marcador en contra, los peruanos plantearon una estrategia diferente con héroes ofensivos y de contraataque como Disruptor y Lina. Mientras que Business se sepultó con la elección de Alchemist, pues en la línea de abajo vimos a Dark Seer y Enchantress fallar en varias oportunidades sus intentos de matar a Ursa, donde ellos morían.

Poco a poco, Thunder Predator le cerró el espacio a Alchemist que se armó muy lento y fue superado en farm por Lina y Ursa. En menos de 30 minutos empataron la serie, para la partida definitiva Thunder tuvo unos cuantos problemas en el juego temprano, pero fue resuelto en la mitad de juego por el combo de Io + Gyrocopter.

Cada pelea era ganada por ellos y sellaron la serie 2-1. El próximo rival de la escuadra peruana será Quincy Crew el día jueves 13 de agosto a las 15:00 horas Perú aproximadamente. Business Associates por su parte acumula dos derrotas y jugará contra G-Pride por salirse de la zona de eliminación.

