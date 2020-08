Dota 2: Arteezy, y su enamorada, juegan Fall Guys en este divertido video

Fall Guys se ha convertido en todo un fenómeno mundial gracias a sus simples mecánicas y a lo divertido de cada una de sus partidas. Es por eso que, millones de personas en el mundo, lo han convertido en uno de los juegos más jugados y vistos actualmente. Y es por eso que, muy pocas personas se pueden resistir a este nuevo juego.

Artour "Arteezy" Babaev, es uno de los jugadores de Dota 2 más queridos y famosos del mundo. Él actualmente se encuentra jugando la OMEGA League Dota 2 Europa junto al equipo de Evil Geniuses. A pesar de esto, se ha tomado el tiempo de relajarse jugando este nuevo juego que está cautivando a miles.

Así lo pudimos ver en un video compartido el día de hoy a través del canal oficial de Dove, la enamorada de Arteezy, quien mostró como ambos jugaban el juego desarollado por Mediatonic.

En el video se puede ver que, Arteezy no ha jugado mucho tiempo este juego, pues no sabía exactamente como funcionaba cada ronda. A pesar de esto, parece que Artour tiene una habilidad innata al momento de jugar videojuegos pues, si bien en el primer intento perdió muy rápido, a medida que avanzaba le agarró el truco al juego y no demoró mucho en conseguir su primera victoria y su primera corona en Fall Guys como podemos ver al final del video.

¿Qué se viene para Arteezy?

En estos momentos, la División Inmotal de la OMEGA League Dota 2 está de descanso, mientras se juega la segunda división. Recién el día 27 se reiniciará el torneo y justamente, los chicos de Evil Geniuses jugarán en contra de Alliance para mantener el primer lugar del Grupo A que peligra después de la sorpresiva derrota contra Natus Vincere.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!