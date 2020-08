Dota 2: Ceb explica la razón por la cual suele molestarse con sus compañeros durante las partidas públicas

Sébastien "Ceb" Debs, es uno de los jugadores de Dota 2 más queridos y famosos a nivel mundial gracias a que, junto a su equipo OG, es uno de los pocos jugadores que han conseguido ganar dos veces The International. A pesar de esto, en Europa Ceb también es muy conocido por su comportamiento durante las partidas públicas que muchas veces, han hecho que se gane el título de tóxico o rage.

Solo basta con ver unos meses atrás cuando, su organización lo multó después de realizar comentarios racistas durante una partida pública.

Lamentablemente, en esta ocasión Ceb ha vuelto a estar en boca de todos después de que le reclamara a un jugador de su equipo, durante una partida de Dota 2, "que dejara de hacerle perder el tiempo y que él podía enseñarle a su mascota a jugar mejor"

Después de este incidente, el jugador de OG fue entrevista por RuHub en donde realizó su descargo sobre este comentario:

"Esto es algo que digo en las partidas públicas cuando las personas están arruinando el juego o jugando de una forma en la que no conectan con el equipo, cuando ellos simplemente le están haciendo perder el tiempo al equipo. Algunas personas suelen responder que no les importa, pero a eso les digo que a mi me importa, mi tiempo es valioso. Si decido pasar una hora practicando y luego un tipo entra y arruina esa hora de práctica, estoy enojado con él por hacerlo. No me arrepiento de haber dicho eso. Es solo lo que pienso "