Dota 2, Puppey sobre perder: "tiene que haber un ‘tiempo de derrotas’ y llegará tarde o temprano"

Team Secret es el equipo más poderoso de Dota 2 en la actualidad, una de las figuras detrás de este éxito es el jugador de Estonia, Clement "Puppey" Ivanov. En el presente año, la escuadra de Secret ha conquistado 6 torneos en línea y el último Major jugado en Alemania del Dota Pro Circuit.

Luego de conseguir su victoria por 2-0 frente a Vikin.gg, el panel en idioma inglés de Omega League decidió entrevistarlo en la transmisión en vivo. En esta parte hablaron sobre la derrota y la tendencia de YapzOr volviéndose el cuarto core del equipo con sus experimentos.

En la entrevista aprovecharon para preguntarle si Team Secret podría aburrirse de ganar todas sus partidas. Puppey dijo que a Team Secret simplemente no le gusta perder, por lo que está bien que ganen todo el tiempo.

"Simplemente no me gusta perder. Creo que ese es nuestro mayor problema, realmente odiamos perder. No digo que estemos esforzándonos al máximo la mayor parte del tiemop, pero una vez empezamos a perder, realmente conseguimos arreglar nuestras cosas.

Pero, tiene que haber un ‘tiempo de derrotas’ y llegará tarde o temprano"

Puppey también comentó sobre los items caros que compra su jugador YapzOr bajo el rol de posición 4 y porque no puede evitar que arme su Monkey King Bar.

"Creo que ahora está con ese estilo. No funciona gritándole, se lo va a comprar de todos modos. Ha estado en este equipo durante unos 10 años, sabe que ahora puede comprar MKB. Está contento, puede hacer lo que quiera."

Finalmente, Puppey se refirió a los experimentos que hace en algunas partidas con Team Secret, pues cree que algunas estrategias tiene que experimentarlas. Una de ellas fue la elección de Omniknight en el juego 2 contra Vikin.gg.

"En general, no necesariamente estoy experimentando, estoy usando ideas que creo que deberían funcionar. Si no terminan funcionando, es como si ese fuera el problema. No es necesariamente un experimento si creo que Omniknight realmente funciona en contra de estos héroes (Magnus y Faceless Void) porque OG lo utilizó en el último The International que nos enfrentamos.

Muchas de estas veces, son ideas que deberían haber funcionado en el momento en que quería usarlas pero no tuve la oportunidad de usarlas. Además, Omniknight obtuvo muchas mejoras. No es que este héroe sea tan basura como todos dicen que es."

Fuente: afkgaming