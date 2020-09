Dota 2: ESL anuncian ESL One Germany con un nuevo formato bastante interesante

El día de hoy, ESL One anunció un nuevo torneo de Dota 2. La ESL One Germany será un torneo organizado por ESL de forma online entre los días 5 de octubre y 1 de noviembre en donde los mejores equipos de Europa jugarán por un Prize Pool de 400 mil dólares.

We're excited to announce #ESLOne Germany 2020 Online!



16 fantastic teams from EU and CIS will compete over four weeks for a prize pool of US$400,000 🤩



Join us from October 5th to find out who our champion will be!👑



